Non è stato un Festival fortunato quello di Gigi D'Alessio. Eliminato dalla competizione canora con il brano "La prima stella" ancora prima della serata finale, con un video ironico postato sul suo profilo social lascia agli altri l'epilogo della non gradita eliminazione prematura, ma specifica: "Io non ci sono rimasto male, noi big siamo delle esche, siamo nomi popolari che servono per attirare l'attenzione sul festival di Sanremo, ma è giusto fare e lasciare spazio ai giovani". Il cantautore napoletano racconta poi spontaneamente ai microfoni di Mattino 5 il senso del suo brano presentato sul palco dell'Ariston: un'opera dolce e piena di emozione, dedicata alla madre scomparsa che non ha potuto vivere il successo del figlio.