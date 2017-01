Sanremo 2017, da Al Bano a Fiorella Mannoia: ecco tutti i big in gara

"Ammazza e che carico di emozione", è stato il commento scherzoso di Al Bano, ancora ricoverato dopo l'infarto di venerdì scorso. "Sono contentissimo, anche di tornare in gara. Andare all'Ariston come ospite d'onore è fantastico, ma essere in gara vuol dire che sono veramente a Sanremo". Al festival Al Bano porterà "una romanza, un pezzo di Maurizio Fabrizio, una delle più belle penne musicali che ci siano in Italia, autore dei Migliori anni della nostra vita, di Almeno tu nell'universo, E' la mia vita, Storie di tutti i giorni. Speriamo che vada bene. Ora mi aspetta obbligatoriamente un periodo di riposo. Poi tornerò in pista".



Questi gli artisti e i titoli delle 22 canzoni, scelti da Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio), nell'ordine reso noto dallo stesso direttore artistico:

- Al Bano, Di rose e di spine

- Elodie, Tutta colpa mia

- Paola Turci, Fatti bella per te

- Samuel, Vedrai

- Fiorella Mannoia, Che sia benedetta

- Nesli e Alice Paba, Do retta a te

- Michele Bravi, Il diario degli errori

- Fabrizio Moro, Portami via

- Giusy Ferreri, Fatalmente male

- Gigi D'Alessio, La prima stella

- Raige e Giulia Luzi, Togliamoci la voglia

- Ron, L'ottava meraviglia

- Ermal Meta, Vietato morire

- Michele Zarrillo, Mani nelle mani

- Lodovica Comello, Il cielo non mi basta

- Sergio Sylvestre, Con te

- Clementino, Ragazzi fuori

- Alessio Bernabei, Nel mezzo di un applauso

- Chiara Galiazzo, Nessun posto è casa mia

- Francesco Gabbani, Occidentali's Karma

- Bianca Atzei, Ora esisti solo tu

- Marco Masini, Spostato di un secondo