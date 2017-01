29 settembre 2014 Sanremo 2015: il televoto perde peso e il vincitore andrà all'Eurovision Il presentatore e direttore artistico Carlo Conti presenta il nuovo regolamento: i 16 Big portano un solo brano e i tre sul podio determinati dal voto di Esperti, giuria demoscopica e televoto Tweet google 0 Invia ad un amico

14:22 - Carlo Conti, direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 10 al 14 febbraio, ha presentato il nuovo regolamento. I 16 Big portano un solo brano in gara, quattro eliminati la quarta serata e i tre sul podio determinati da Esperti, giuria demoscopia e televoto. Il vincitore della kermesse andrà di diritto all'Eurovision Song Contest. I nomi dei Big ammessi saranno svelati il 14 dicembre.

Per le prime due serate (si esibiscono otto Big la prima e otto la seconda) il voto sarà espresso al 50% dalla Sala Stampa e dal 50% dal televoto, che quest'anno oltre al telefono fisso e agli sms prevede anche la possibilità di votare via web/app (allo stesso costo del televoto). Stessa modalità di votazione anche per la terza serata, dedicata all'interpretazione-esecuzione da parte dei Big di 16 cover. Alla miglior cover sarà assegnato un premio.



Nelle ultime due serate le votazioni avverranno con sistema misto: per il 40% peserà il voto del pubblico, per il 30% quello di una giuria di esperti e per il restante 30% quello di una giuria demoscopica, composta da 300 persone scelte a ridosso del Festival tra i consumatori abituali di musica.



In particolare nella quarta serata la media ponderata nelle percentuali della sera stessa e quella della classifica ottenuta al termine della seconda serata darà luogo a una classifica totale dei 16 Big. Gli ultimi quattro vengono eliminati e i rimanenti 12 vanno di diritto alla finale del sabato.



Durante la finalissima i voti vengono azzerati e i dodici Big si esibiscono col giudizio del 40% del televoto, il 30 % degli Esperti e il 30% dalla giuria demoscopica. I tre col punteggio più alto vanno in finalissima con i voti azzerati. Quando saranno svelati i tre più votati sarà aperto il televoto (40%) ma che sarà ponderato con la giuria demoscopica (30%) e gli Esperti (30%). Una piccola ma importante novità dal momento che la fase finale era dettata solo dal televoto.



LE REGOLE DEL GIRONE GIOVANI - Per quanto riguarda i Giovani tutto confermato. Saranno otto e due proverranno da Area Sanremo. Ognuno porterà un brano e si sfideranno la prima serata in due coppie a sfida diretta con voto misto 50% televoto e 50% Sala Stampa. I due vincitori passano direttamente alla terza serata. Nella seconda serata si esibiscono gli altri 4 giovani e ne passano due. Nella terza serata i quattro giovani rimasti si sfidano in altrue due sfide dirette sottoposto al giudizio al 50% televoto e 50% Sala Stampa. I due che hanno passato il turno vanno alla finale del venerdì dove la classifica sarà dettata al 40% dal televoto, 30% dagli Esperti e il 30 giuria dalla giuria demoscopica.