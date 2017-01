Sanremo 2015, i Big passano da 16 a 20

17:02 - Carlo Conti, direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo (10-14 febbraio), aveva espresso il desiderio di aumentare il numero dei Big in gara. Alla fine la sua proposta è stata accolta dalla dirigenza Rai: i Big della kermesse passeranno da 16 a 20 e saranno annunciati domenica 14 dicembre. Altra novità: le Nuove proposte saranno promosse in prima serata per dare loro maggiore visibilità.

"Vista la qualità e la quantità dei brani ricevuti da parte degli artisti - spiega Carlo Conti - ho proposto e ottenuto da Rai Uno la modifica di un articolo del Regolamento del Festival che in origine prevedeva solo 16 Campioni in gara. Questa decisione, passando da 16 a 20 artisti nella categoria Campioni, risponde anche alla mia concezione di Festival, quella di, ove possibile, dare alla musica e alla gara il ruolo di protagonista".