Sanremo 2015, ecco i Campioni in gara

12:52 - Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 20 big che si sfideranno sul palco di Sanremo 2015. Il Festival vedrà esibirsi Annalisa, Gianluca Grignani, Marco Masini, Malika Ayane, Nek, Dear Jack, Chiara, Nina Zilli, Alex Britti, Biggio e Mandelli (I Soliti Idioti), Moreno, Bianza Atzei, Raf, Lara Fabian e Grazia Di Michele in coppia con Mauro Coruzzi (alias Platinette), Il Volo, Anna Tatangelo, Nesli, Irene Grandi e Lorenzo Fragola.

I brani in gara sono stati scelti tra i 186 che sono stati presentati alla giuria sanremese nelle scorse settimane. In questa edizione il vincitore sarà scelto tramite televoto (peserà per il 40% e si potrà effettuare anche con un'app), dalla giuria demoscopica e dalla giuria di esperti.



Questi i titoli delle canzoni in gara:

Annalisa - Una finestra tra le stelle

Malika Ayane - Adesso è qui

Marco Masini - Che Giorno è

Chiara - Straordinario

Gianluca Grignani - Sogni infranti

Nek - Fatti avanti amore

Nina Zilli - Sola

Dear Jack - Il mondo esplode

Alex Britti - Un attimo importante

Biggio e Mandelli (I Soliti Idioti) - Vita di inferno

Moreno - Oggi ti parlo così

Bianca Atzei - Il solo al mondo

Raf - Come una favola

Lara Fabian - Voce

Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi (Platinette) - Io sono una finestra

Il Volo - Grande amore

Anna Tatangelo - Libera

Nesli - Buona fortuna amore

Irene Grandi - Un vento senza nome

Lorenzo Fragola - Siamo uguali