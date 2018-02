Sandra e Raimondo, il nipote adottivo: “Sentiamo la loro energia”

I fantasmi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non vogliono lasciare il loro vecchio appartamento, oggi abitato dai nipoti ‘adottivi’ filippini. In quella casa sia Sandra che Raimondo hanno vissuto insieme alla coppia di domestici che in quegli anni ebbero due figli, Gianmarco e Raymond, che continuano ad abitare lì tutti insieme a Milano Due da quando la celeberrima coppia di Casa Vianello è venuta a mancare a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. “Abbiamo sempre la sensazione che ci sia qualcuno che passa o verso la cucina o verso la stanza del signor Raimondo”, ha spiegato in collegamento con Domenica Live, la signora Rosalie, la mamma dei due ragazzi che per anni è stata al servizio dei Vianello. “Mentre passavo l’aspirapolvere si è accesa la televisione con il volume molto forte su un canale che non vedevamo mai. Anche mio marito, mentre guardava la partita, sentiva l’audio sempre molto alto, anche se lo abbassava. La televisione che si accende da sola è quella nella stanza in cui si era trasferito il signor Raimondo”. Anche Gianmarco ospite in puntata racconta che tramite una terza persona dotata “del terzo occhio” sono venuti a sapere che il fantasma dei suoi due zii è in casa loro: “Mi stavano facendo un massaggio e questa ragazza a un certo punto mi ha detto che vedeva all’ingresso della porta della camera due presenze una molto alta e calva e l’altra raffigurava una donna con i capelli biondi a caschetto”. Anche Raimondo Vianello quando era in vita aveva la sensazione che ci fossero dei fantasmi in casa, raccontano madre e figlio. “Addirittura – racconta Rosalie – anche Raimondo prima di morire parlava con sua madre e i suoi fratelli morti da anni”.