Samantha Fox: "Al Celebrity Big Brother perché me lo ha chiesto la mia compagna prima di morire"

E' stata un'icona degli anni 80, con la sua voce esile e il seno prorompente. Samantha Fox come popstar è durata poco più di una stagione ma in Inghilterra non l'hanno dimenticata. E così fa parte della nuova edizione del "Celebrity Big Brother", iniziata il 29 luglio. Lei spiega che la decisione di partecipare ha una ragione particolare: "L'ho fatto perché me lo ha chiesto la mia compagna, morta di cancro l'anno scorso".