Saint Motel e Charli XCX a "Fronte del palco"

12:38 - Saint Motel e Charli XCX sono i protagonisti della nuova puntata di "Fronte del palco". L'appuntamento con la musica condotto da Simone Annicchiarico è per giovedì 19 marzo alle 00.40 su Italia 1. Sul palco del R101 Music Club il gruppo pop in vetta alle classifiche di tutto il mondo e la giovane pop star inglese presenteranno i loro ultimi album, "My Type" e "Sucker".

La speaker Chiara Tortorella, in diretta dalla sua postazione radiofonica, rivolgerà agli artisti le domande degli ascoltatori di R101-THE MUSIC! I Saint Motel proporranno i brani "Cold cold man", "Feed me now", "Benny goodman", "Ace in the hole", "Midnight movies", "Puzzle pieces", "My type". Tra i brani in scaletta per Charli XCX: “Breaking up”, “Break the rules”, “Doing it” e “Boom clap”.