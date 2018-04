Sacchetti compostabili per la spesa: addebittati anche quando non utilizzati

Da pochi mesi i sacchetti biodegradabili per frutta e verdura sono a pagamento, ma solo se utilizzati. Almeno in teoria. L’inviata di Striscia la notizia Chiara Squaglia, andando a fare la spesa, si è vista addebitare il costo delle buste nonostante non le abbia utilizzate per i singoli prodotti ortofrutticoli che ha acquistato. Si tratta dell’addebito di un centesimo che avviene automaticamente al momento del passaggio in cassa ma che non è legittimo.



Infatti, l’avvocato Edno Gargano spiega che secondo una direttiva della comunità europea del 2015 volta proprio alla riduzione delle buste di plastica dice che: "Il prezzo per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura delle merci o dei prodotti trasportati tramite il loro tramite". Quindi se il sacchetto non c'è, non ci deve essere nemmeno l'addebito. Questo, però, sempre e solo in teoria.