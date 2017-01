Sabrina Ferilli sindaco per fiction: è il primo cittadino in "Rimbocchiamoci le maniche"

Sabrina Ferilli torna a recitare in una fiction tv in "Rimbocchiamoci le maniche", serie in 6 puntate, che andrà in onda su Canale 5 nella prossima stagione. In questi giorni, l'attrice romana, al cinema con "Io e Lei", di Maria Sole Tognazzi, è impegnata a girare alcune scene a Fregene (Roma). Il settimanale Vero pubblica le foto dal set. Nel cast, anche Sergio Assisi, Marco Falaguasta e David Coco.