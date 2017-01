Sabrina Ferilli:"Nessuno ha su di me il potere che ha Maria De Filippi"

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi nella prossima stagione televisiva targata Mediaset condurranno insieme un episodio speciale di "House Party", in cui racconteranno le popstar italiane. Ma loro è una amicizia di lunga data. Ranto che l'attrice è stata giudice della trasmissione Amici 2016 e rivela di avere un debole per la storica conduttrice: "Credo che sia l'unica, neanche mio padre ha questo potere: non riesco a dirle di no".

"Ho molta stima per Maria. La De Filippi è tra le persone più serie che ho conosciuto in tv - confida la Ferilli a margine della premiazione dei CinéCiak d'Oro a Riccione - Potrei fare qualsiasi cosa per lei, questo è pericoloso, ho un debole proprio. E' l'unico tassello dove potrebbe succedere di tutto. L'ho detto in famiglia: nessuno ha il potere su di me che ha Maria!".