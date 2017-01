Sabrina Ferilli a letto con Francesco Totti

Un siparietto sotto le lenzuola tra Sabrina Ferilli e Francesco Totti durante la prima puntata di House Party, su Canale 5. L'attrice, che conduce il programma assieme a Maria De Filippi, si è infilata nel letto assieme al capitano della Roma per un'intervista molto particolare. Non sono mancate le domande piccanti. E, ricordando lo spogliarello della Ferilli per lo scudetto giallorosso del 2001, anche Totti ha improvvisato un (quasi) strip-tease.