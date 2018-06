Russia 2018, Mondiali al via sulle reti Mediaset

Giovedì 14 giugno prende il via il Mondiale di Russia 2018. Mediaset trasmette in esclusiva assoluta tutte le 64 partite della competizione, in diretta e in alta definizione. Si comincia con la match inaugurale Russia-Arabia Saudita, in onda su Canale 5 alle 17.00. L'incontro viene trasmesso anche su Mediaset Extra FIFA World Cup, con il commento della Gialappa’s Band.