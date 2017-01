Rudy Zerbi, un talent anche in amore

Rudi Zerbi è uno dei volti di punta delle reti Mediaset. Lo abbiamo visto da poco in tv accanto ad Alessia Marcuzzi al Coca Cola Summer Festival, e prima è stato insegnante ad "Amici" e giudice a "Italia's got talent". In escusiva su Novella 2000 viene pizzicato in compagnia della moglie, Maria Soledad, di origini argentine. Affermata architetto, ha la bellezza e il fisico di una modella. Se Rudy non ne sbaglia una in tv, anche in amore non è da meno.