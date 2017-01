Rudy Zerbi compagno innamorato, ma come giocoliere è una frana!

Dalla giuria di " Tu si que Vales " Rudy Zerbi ha avuto modo di vedere tante performance particolari e ora ci ha voluto provare anche lui. Il "Settimanale Nuovo" ha pizzicato il discografico per le vie di Roma, mentre tenta un'acrobazia con una bottiglietta di plastica sotto lo sguardo divertito della compagna Maria Soledad. Il numero non riesce, ma Rudy riesce comunque a strapparle una risata... e un bacio appassionato!

Dopo aver visto sfilare tanti concorrenti (e averli giudicati con commenti più o meno cattivelli) ora Zerbi si è voluto mettere in gioco in prima persona per impressionare un pubblico difficile: la fidanzata Maria Soledad.



L'acrobazia però non riesce e la bottiglietta cade inesorabilmente a terra. Poco importa, la compagna (che a marzo lo ha reso padre per la quarta volta) premia comunque la buona volontà con un bacio appassionato.