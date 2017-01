Rudy Zerbi: "Avere talento significa essere diversi e unici"

Scegliere con attenzione il maestro di canto, fare molti provini, non farsi portare via i soldi dalle tante figure improvvisate... Rudy Zerbi , uno degli insegnanti più severi di "Amici" m si racconta sulle pagine di Sorrisi e Canzoni Tv e svela quali sono i segreti per diventare un vero artista:"Un artista non può essere una persona come noi. Il vero artista lo si nota tra tutti, perché ha un atteggiamento e una luce speciali negli occhi".

Alcuni allievi della scuola di Maria De Filippi lo hanno ribattezzato Voldemort (il cattivo della saga di Harry Potter, ndr), perché tra gli insegnanti di "Amici" lui è sempre stato il più severo, quel che è certo è che di talenti, di artisti e di musica Rudy Zerbi se ne intende davvero. Sedici anni alla Sony, poi giudice e insegnante per diversi talent. E adesso, a pochi giorni dal ritorno di "Amici" su Canale 5 (dal 14 gennaio alle 14.10, ndr) sciorina sulle pagine del settimanale alcune pillole di saggezza su cosa fare per costruirsi una solida carriera artistica. "Il talento è un dono del Signore", dice, "però poi va coltivato con tanto lavoro e una disciplina ferrea, come fa Maria De Filippi...".



Ma solo lavoro e disciplina non bastano e Rudy aggiunge qualche prezioso consiglio per gli aspiranti cantanti. Primo fra tutti, una accurata scelta dell'insegnante di canto: "Un bravo maestro è quello che non insiste solo su regole e tecnica, ma che rispetta e valorizza le caratteristiche dell'allievo...". E intanto ricorda quando assistette al provino di Noemi, così emozionata, perché c'era anche Morandi, che non riuscì a cantare: "Ma era così intensa e unica...capii subito che aveva stoffa". Secondo consiglio: "Avere abbastanza autocritica da capire se si è anche autore o solo interprete. E comunque un cantante lo è sempre, anche quando dorme, mangia o va in bagno. Non è un lavoro, è un modo di essere". E ancora: "Fare tanti provini per mettersi alla prova e non farsi portare via i soldi dalle tante figure improvvisate che infestano questo mondo e promettono miracoli".