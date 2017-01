Ruby Rose: "Quel nudo non era autorizzato, boicottate 'Untitled Magazine'!"

Al nudo non è contraria. Anzi. Ma solo quando dice lei. E così Ruby Rose , una delle protagonista della serie di culto " Orange Is The New Black ", si è infuriata con la rivista " Untitled Magazine " che ha pubblicato in un suo speciale una foto con una trasparenza che non era stata approvata. Su Instagram ha postato la foto in questione coperta dalla scritta "delete" e un lungo messaggio nel quale invita a boicottare la rivista .

Nel post l'attrice spiega con dovizia di particolari quanto è accaduto. "io sono favore al 'free nipple' così quando sono stata taggata in questa foto dai fan non ero sicura da dove provenisse ma pensavo facesse parte di qualche servizio che avevamo approvato. Sono rimasta scioccata quando ho invece scoperto che 'Untitled Magazine' ha deciso di pubblicare foto di me dopo che avevamo messo in chiaro che non avremmo realizzato alcun servizio se non fosse stato adeguatamente 'coperto'".



Nessun problema con il nudo quindi, anche perché nella serie l'attrice mostra generosamente tanto i suoi tatuaggi quanto le forme. Ma un problema di correttezza e autorizzazione. "La differenza tra lavorare per un amico o decidere di usare il nudo come forma d'arte e qualcuno che ti frega e ti sfrutta è evidente. Inoltre questo servizio è vecchio di otto mesi. L'intervista ormai non ha più senso".



E poi l'invito finale. "Per favore, se siete miei fan, boicottate questa uscita. Ci sono un sacco di altri miei servizi di cui sono orgogliosa che stanno per uscire, non avete bisogno di questo nella vostra collezione".



E il magazine? Ha risposto, mettendo una toppa che, come si suol dire in questi casi, è peggio del buco. Hanno infatti scritto un tweet spiegando all'attrice che "una delle cose più importanti oggi è l'uguaglianza, non pubblicheremmo mai foto non approvate. Non crediamo nello sfruttamento!", seguito da un tweet in cui invitano a leggere l'intervista esclusiva. Al che Ruby Rose non ha atteso molto per rispondere. "'Noi non crediamo nello sfruttamento' ma abbiamo visto quanto ti sei arrabbiata di fronte alla pubblicazione di tue foto in topless non approvate e ci immaginiamo quanta pubblicità ci abbia fatto... - ha scritto ironicamente aggiungendo un "hasthtag stro...i assoluti. Sono scioccata da quanto questa cosa sia bassa e meschina. Quando una semplice cancellazione con scuse era l'unica cosa da fare".