Ruben Mendes, la nuova avventura da "Amici" a "X Factor" in Portogallo

08:45 - Ruben Mendes ricomincia da capo ma nel suo Portogallo. Due anni fa ha partecipato a "Italia's Got Talent" e a marzo del 2013 è entrato a far parte di "Amici". Ancora prima di accedere al serale gli è stato proposto, immediatamente, un contratto discografico con la condizione di lasciare subito la trasmissione. Ora il cantante è tra i protagonisti dell'edizione portoghese di "X Factor".

"Amo fortemente il Portogallo. Avevo diverse opzioni, ma ho preferito la mia terra. - ha detto Ruben - Il mio cuore è portoghese anche se per metà è italiano di adozione, Paese dove sono cresciuto e mi sono formato musicalmente. Molti non hanno condiviso la mia scelta di rivolgermi ad un altro talent. Io, invece, credo che i talent, che alcuni criticano, siano un modo per mettersi continuamente alla prova, oltre che con grandi esperti del settore, soprattutto davanti al grande pubblico. La vita è un esame continuo, no? Solo il pubblico decreta o meno il tuo successo. Come diceva André Malraux: Non c'è eroe senza pubblico. Arrivato a Lisbona, per le Blind Audition sono stato accolto con entusiasmo ed in modo molto carino da parte di tutta la Redazione. Mi sono sentito a casa e sento il dovere di ringraziarli tutti. Le audizioni sono andate alla grande, i Giudici sono fantastici. Il secondo provino, quello dei Bootcamp, mi ha fatto accedere ai dodici selezionati per la categoria Adulti".