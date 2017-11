Ruben e Francesca, un mese dopo "Temptation Island" tra i due è di nuovo amore

Il falò di confronto sembrava aver messo definitivamente la parola fine alla relazione tra Ruben e Francesca, che dopo giorni particolarmente tormentati avevano deciso di chiudere il loro rapporto, tra la ferma convinzione di lui e i pentimenti di lei. Un mese dopo quell'esperienza, però, la visita di Filippo ai due ragazzi riserva sorprese che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato.



La coppia si è riappacificata e pare stia vivendo una seconda giovinezza in cui i problemi lamentati più volte davanti alle telecamere sembrano solo dei lontanissimi ricordi. "Per me l'amore vero è Ruben - racconta Francesca - nel programma sembravo molto convinta di ciò che dicevo, ma ritornati alla realtà mi sono resa conto che non riesco a vivere senza di lui: è il mio punto di riferimento, la mia vita." Un'esperienza che sembra aver decisamente cambiato entrambi e che sia servita per farli maturare e permettere al loro amore di confermarsi più forte di prima.