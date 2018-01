Rovazzi a Verissimo: "Il Vegetale nel film sono io"

Fabio Rovazzi sta facendo il grande salto della sua carriera passando dall’essere fenomeno del web a fenomeno del mondo del cinema. Infatti, il film "Il Vegetale", diretto da Gennaro Nunziante e del quale è il principale protagonista, sta ottenendo degli ottimi riscontri ai botteghini.



Lo youtuber ospite a Verissimo parla con Silvia Toffanin dei suoi record con le canzoni diventate ormai delle hit. Il cantante ha grandissimi numeri sui social e su YouTube, segno del grande successo raggiunto. Rovazzi parla un po’ di sé anche se non vuole condividere la sua vita privata attraverso i social, soprattutto quando si tratta di Karina la sua ragazza che ha recentemente cambiato colore di capelli: "Mi segue a tutti gli eventi - racconta il cantante alla Toffanin - non è facile in questo periodo ma lei c'è”.



Fabio racconta poi di essere un po' nerd e di essere molto preso dal lavoro ultimamente. Nel film dove viene soprannominato “il vegetale” Rovazzi recita al fianco di Luca Zingaretti, attore con cui temeva di lavorare ma con cui è invece maturata una bellissima amicizia anche fuori dal contesto lavorativo.