Rovazzi a "Chi ha incastrato Peter Pan?": "Andiamo a... domandare"

Un Rovazzi “serissimo”, al quale non siamo abituati, sul banco di prova di “Chi ha incastrato Peter Pan?“. Il fuoco di fila delle domande lo costringe a rivelare di essere stato bocciato in quarta liceo. Incalza immediatamente invitando i bambini ad essere diligenti e a studiare. Su richiesta si concede in un accenno di “Andiamo a comandare” e lo studio si trasforma per qualche secondo in un concerto live. Tra una spiegazione di cosa significa “limonare” e di come sia magrissimo nonostante mangi molto, si scopre il Rovazzi segreto: si fa il letto da solo, è una persona molto timida, si è fidanzato da poco, non è uno youtuber, vorrà un figlio prima o poi. Il magico potere dei bambini: a loro non si riesce a mentire.