Rossella Brescia: "Amo cucinare sano ma sono pazza della Nutella!"

08:44 - Si chiama Rossella Brescia una delle novità della seconda edizione del talent culinario "The Chef" in onda l'8 ottobre su La5 in prima serata. Con lei a giudicare i 14 concorrenti due chef del calibro di Philippe Leveille (new entry) e Davide Oldani. "Ho accettato di condurre il programma perché amo cucinare. I miei piatti forti? A base di verdure" e a Tgcom24 confessa un'insana passione per la Nutella...

I concorrenti saranno messi alla prova sulle specialità della cucina italiana: in ogni puntata avranno a disposizione 20 ceste di prodotti locali tipici delle 20 regioni dello Stivale per preparare 3 portate. I loro piatti saranno sottoposti al giudizio insindacabile di Leveille e Oldani. I due grandi chef stellati assegneranno alle squadre 5 voti in tutto: 1 voto a chi si aggiudica la prima portata, 1 voto per la seconda, 1 per la terza, più 1 voto per la presentazione e 1 voto per la pulizia in cucina. I punti si accumuleranno di puntata in puntata fino a determinare una sola squadra vincitrice.



Come mai hai accettato questa nuova sfida?

Perché sono appassionata di cucina e questo talent sicuramente mi darà anche l'opportunità di imparare cose nuove.



Quali sono i tuoi piatti forti?

Tutti quelli a base di verdure! Ma sia chiaro qualche roba non proprio sanissima la mangio pure io (ride, ndr)...



Ce lo puoi confessare?

Sono pazza della Nutella, a volte è un chiodo fisso.



Cosa pensi dei tuoi compagni di viaggio Leveille e Oldani?

Sono due angeli e si sono mostrati subito carinissimi con me. Sono entrambi molto diversi come carattere, con i concorrenti a volte sono duri ma le loro critiche sono fatte con stile.



Qual è il segreto della tua forma?

Sostanzialmente si può mangiare tutto ma con le quantità giuste. Non bisogna strafare. E poi sicuramente faccio anche tanto sport.



La tua passione per la danza dove ti porterà?

Sempre in giro per l'Italia con due spettacoli belli e importanti. Il primo è "Carmen, Medea, Cassandra: il processo" già presentato questa estate con Vanessa Gravina. Uno spettacolo importante che tratta anche il tema della violenza sulle donne. Poi c'è "Amarcord" a cui tengo tantissimo e che sbarcherà anche al Teatro Petruzzelli di Bari a febbraio 2015. Sono emozionatissima è uno dei teatri più belli che abbiamo.



Hai partecipato alle prime edizioni di "Amici", ci torneresti come ospite?

Sicuramente e poi ho ballato per così tanti anni in quel talent che è rimasto nel mio cuore. Mi piacerebbe molto anche fare un programma con Maria De Filippi, chissà...