Roseanne Barr sfigurata su Twitter: "Rissa con Bill Cosby"

Voleva essere spiritosa ma ai suoi follower la battuta (infelice) non è piaciuta. Così Roseanne Barr , l'ex star della serie tv " Pappa e Ciccia ", ha dovuto fare marcia indietro. Prima ha postato una foto in cui appare sfigurata in viso scrivendo: "Rissa con Bill Cosby ", alludendo alle accuse di molestie sessuali contro l'attore di questi giorni. Poi ha corretto il tiro: "Stavo scherzando".

"Ho fatto un peeling chimico per sembrare ancora più sexy. Scherzavo riguardo alla rissa con Cosby", ha infatti twittato subito dopo l'attrice che nel corso degli anni è riuscita a perdere ben 90 chili. Recentemente è riapparsa in tv per incontrare dopo 17 anni gli ex colleghi della serie che l'ha resa famosa che le hanno fatto una sorpresa nel giorno del suo 62esimo compleanno.