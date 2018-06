Roseanne Barr, lacrime e pubbliche scuse in tv: "Ho perso tutto e mi pento"

?Ho perso tutto e mi pento di ciò che ho fatto". Lacrime amare e pubbliche scuse per Roseanne Barr, dopo la cancellazione della sitcom di cui era protagonista, "Roseanne" (in Italia "Pappa e Ciccia"), a causa del suo tweet di insulti razzisti. L'attrice, che è stata esclusa anche dallo spinoff della serie in programma in autunno, è stata intervistata dal rabbino Boteach e ha fatto ammenda, pentendosi per il suo comportamento.