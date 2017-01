21 aprile 2015 Roseanne Barr, la star di Pappa e ciccia: "Sto diventando cieca e mi curo con la cannabis" L'indimenticabile Annarosa Conner della sitcom ha rivelato di alleviare i sintomi della degenerazione maculare e del glaucoma facendo uso di marijuana Tweet google 0 Invia ad un amico

12:34 - Roseanne Barr, la star della serie tv "Pappa e ciccia" sta diventando cieca e ha deciso di curarsi con la cannabis. L'attrice, 62 anni, ha rivelato di avere un glaucoma e una degenerazione maculare che stanno riducendo il suo campo visivo. "La cannabis - ha dichiarato la Barr al sito statunitense The Daily Beast – è utile ad alleviare la pressione del sangue negli occhi". A margine del Tribeca Film Festival, l'attrice ha aggiunto: "Mi apre la mente".

"La cannabis è un'ottima medicina", ha affermato Roseanne Barr, nota sostenitrice delle campagne per la legalizzazione della marijuana per scopi medici e, per sua stessa ammissione, assidua consumatrice. L'attrice ha spiegato che la cannabis la aiuta ad alleviare i sintomi della malattia.



I medici non hanno ancora saputo dire all'attrice quanto tempo passerà prima che diventi cieca del tutto, ma nelle sue dichiarazioni alla stampa l'ex Annarosa Conner della popolare sitcom della Abc, andata in onda dal 1988 al 1997 e trasmessa in Italia da Canale 5, si è mostrata molto serena.



Dopo lo straordinario successo della serie tv con John Goodman, con la quale ha vinto anche molti Emmy Awards, Roseanne Barr è apparsa in diversi telefilm e ha recitato al fianco di Maryl Streep nella commedia She Devil- Lei, il diavolo. Dal 1998 al 2000 ha condotto un talk show sulla CBS, The Roseanne Show, che ha riscontrato il gradimento del pubblico, ma nella sua carriera l'attrice vanta anche molti ruoli da doppiatrice, libri, esperienze in radio.