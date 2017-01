18 giugno 2015 Rosario Rannisi: "Altro che Gf e Fattoria, la mia passione è la chitarra" Dopo essersi messo alla prova con i reality, ha cambiato vita: l'anno scorso la laurea e ora la musica con il singolo "Mentre tutto il resto". Tgcom24 vi presenta il video in anteprima Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:02 - Lo abbiamo conosciuto con il "Grande fratello", lo abbiamo rivisto in tv al reality "La fattoria", che ha vinto conquistandosi le simpatie del pubblico. Ma ora Rosario Rannisi si presenta sotto un'altra veste. Quella a lui più congeniale di cantautore. "Scrivere canzoni è un’esigenza - dice - che mi viene da dentro, un modo per comunicare, per far fuoriuscire la mia anima". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video di "Mentre tutto il resto".

D'altro canto quella per la musica non è una passione recente. Rosario si è innamorato della chitarra a 14 anni e da allora non l'ha più abbandonata. Dopo l'esperienza televisiva, Rosario aveva espresso tutta la sua delusione. Dopo un periodo difficile, si è ripreso, si è laureato e ha pensato di tornare in tv ma questa volta dalla porta che conduce alla musica, quella dei talent. Intanto c'è questo nuovo singolo.



"Quando scrivo ogni pensiero prende forma, si mescola al suono, diventa melodia, armonia, la colonna sonora che mi rappresenta" dice. Dal 19 giugno "Mentre tutto il resto" sarà in rotazione radiofonica. "Ho sempre confuso i miei sogni con la realtà - dice Rannisi -. Se per ogni volta che non mi va, è un ego rotto a metà Per tutte le volte che prenderà l’anima…".