Rosabell Laurenti Sellers, l'unica italiana in "Game of Thrones": "Pronta a combattere"

11:34 - E' l'unica italiana nel cast di "Game of Thrones" ma dragoni, complotti ed eserciti sanguinari non spaventano Rosabell Laurenti Sellers. Ad appena 19 anni, dopo essersi fatta le ossa in Italia, Rosabell è volata sul set della serie-kolossal per vestire i panni di una guerriera. "Mi hanno sottoposto ad allenamenti intensivi di spada e arti marziali", ha raccontato a Gente "Ho firmato il contratto per scoprire solo un seno".

Mamma italiana e papà americano, l'attrice è nata negli Stati Uniti ma è cresciuta a Roma. In Italia è diventata popolare al grande pubblico grazie alla fiction "Una Grande Famiglia" al fianco di Alessandro Gasmann e alla commedia "Buongiorno papà", in cui interpretava la figlia di Raoul Bova.



Nonostante "Game of Thrones", arrivata alla quinta stagione, sia la serie più vista di sempre, Rosabell ammette di non averla mai seguita: "Avevo dei pregiudizi prima di iniziare, ma mi sono resa conto che è realizzata a un livello altissimo. Ho fatto una full immersion di una settimana e ho visto tutte le puntate precedenti."



Il passaggio dai set italiani a quelli americani non è stato tutto rose e fiori, ma grazie alla sua determinazione ha saputo difendersi: "Sono cresciuta a Roma e non ho molto da spartire con gli attori statunitensi. Lì la competizione è altissima ma io sono molto agguerrita". Altro che streghe e draghi, sul set di "Game of Thrones" il vero nemico ti aspetta in camerino.