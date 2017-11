Rosa Perrotta, l'ex tronista criticata perché troppo in carne

L'ex tronista (e forse futura gieffina) Rosa Perrotta sa come godersi la vita e si concede senza paura i piaceri della tavola. "Lo so,dovrei perdere peso...ma a me non piace perdere..." ha commentato sui social, a margine di uno scatto al ristorante. Alcuni però non hanno apprezzato e le hanno consigliato di mangiare meno. Critiche rispedite immediatamente al mittente: "Di sentirmi dagli altri che sono magra e perfetta me ne sbatto".