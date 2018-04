Rosa Perrotta a Verissimo: “Tra un anno mi sposo”

Rosa Perrotta a Verissimo parla della proposta di matrimonio ricevuta a sorpresa nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi: "Non me lo aspettavo proprio, immaginate di essere lontani per 3 mesi dalla vita reale arrivare in uno studio e vedere il pubblico, la mia famiglia, Pietro bello come il sole e poi ricevere all'improvviso una proposta così. So che mi hanno criticata tutti per la mia reazione e il mio "no, no. no", ma sono stata presa dal panico, non sapevo se fosse vero o fosse uno scherzo, credetemi pensavo di avere quasi un infarto". L'ex naufraga poi annuncia a Silvia Toffanin: "Non sappiamo ancora la data precisa ma io e Pietro ci vorremmo sposare tra un anno".