Rosa e Pietro, ecco la loro "prima volta"

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno celebrato la loro 'prima volta' con un tatuaggio di coppia sull'avambraccio. E' trascorso solo un mese dalla scelta di "Uomini e Donne" ma i due parlano già di convivenza e nozze. La coppia ha intenzioni serissime e per dimostrarlo ha festeggiato il mesiversario facendosi incidere la frase "My first time" sulla pelle, l'uno con la calligrafia dell'altra.