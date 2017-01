Rookie Blue, chiude la serie paragonata a "Grey's Anatomy"

" Rookie Blue " chiude i battenti. La serie tv chiude dopo la sesta stagione. La ABC ha annunciato la cancellazione del telefilm, più volte accostato a "Grey's Anatomy" per analogie di trama. Nella serie ambientata a Toronto, gli specializzandi in medicina sono sostituiti da neo agenti di polizia freschi d'addestramento, ma la formula, che ha funzionato dal 2010 a oggi, non incontra più il favore del pubblico. Il calo degli ascolti è stato fatale.

Secondo la rivista Variety, a indurre ABC a chiudere "Rookie Blue" sono stati gli ascolti fatti registrare nella sesta stagione, i più bassi della storia della serie che dunque non avrà seguito.



"Rookie Blue", trasmessa in Italia dalle reti Mediaset a partire dal 2012, racconta le vicende di cinque poliziotti appena usciti dall'accademia di addestramento, ma i veri protagonisti sono gli agenti Andy McNally e Dov Epstein, rispettivamente interpretati da Missy Peregrym, già apparsa in "Heroes", e Gregory Smith, noto al pubblico principalmente per il ruolo di Ephram Brown nella serie drammatica "Everwood".