Romina Mondello, mamma combattente in "Fuoco amico TF45"

In "Fuoco amico TF45", Romina Mondello interpreta Emma Borghi, "un funzionario importante dei servizi segreti con una forte parte maschile che fa a pugni con il suo ruolo di madre", come lo ha definito la stessa attrice a "Tv Sorrisi e Canzoni". La Mondello parla del suo personaggio come di "una donna tosta, che mi somiglia in tante cose, nella grinta e nel coraggio". E la lascia aperto lo spiraglio per un seguito della fiction...