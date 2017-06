Romina Carrisi Power commossa: "Non parlo di Ylenia per pudore"

E se in questi anni non è riuscita ad esprimere a parole le sue emozioni, in aiuto è arrivata la scrittura. "Per me la poesia è il modo in cui riesco ad esprimermi nella maniera più cruda e vera" ha detto presentando la sua raccolta di poesie "Se solo fossimo altrove". Un modo per mettere ordine nel suo passato, fatto anche di periodi di dipendenza da alcol e droga.



Proprio per questa ragione, infatti, qualche anno fa decise di partire per gli Stati Uniti. "Ho vissuto a Los Angeles per sette anni, avevo bisogno di andare in un posto dove non avessi amici e radici. In quel periodo l'attenzione negativa dei media su di me era pesante, allontanarmi mi ha aiutato. Il mio sogno era diventare attrice e ho studiato per sette anni recitazione. Poi sono tornata perché a livello umano non riuscivo a connettermi con le persone, è una città molto alienante".