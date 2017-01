RomaFictionFest, vince La svastica sul sole Premi per Smutniak, Leone e Bocci

Kasia Smutniak per " Limbo " di Lucio Pellegrini vince il premio come migliore attrice al Roma Fiction Fest che premia "The Man in the High Castle" ("La svastica sul sole"), scritta da Frank Spotnitz e ispirata a Philip K. Dick, come miglior serie. Premiati anche M arco Bocci , Miriam Leone e Sergio Castellitto . Nell'ultima giornata della nona edizione del Festival, bagno di folla per il cast di " Un medico in famiglia ".

Lino Banfi, Lunetta Savino, Giulio Scarpati e molti altri membri del cast di "Un medico in famiglia" hanno regalato ai fan accorsi al RomaFictionFest una reunion e un incontro al quale hanno partecipato anche i nuovi protagonisti della prossima serie.



Ma l'appuntamento più atteso era la cerimonia di premiazione. La giuria presieduta da Steven Van Zandt e composta da Geppi Cucciari, Giancarlo De Cataldo, Stefano Disegni, Gloria Satta, Maureen Van Zandt, ha scelto di premiare l'interpretazione di Kasia Smutniak in "Limbo", dove è una sottufficiale dell'esercito che torna a casa dopo un attentato durante una missione in Afghanistan.



A Miriam Leone e Marco Bocci il Telegatto Speciale, mentre Sergio Castellitto si aggiudica il RomaFictionFest Excellence Award, andato anche a Andrew Davies, Jason Reitman, Steven Van Zandt, Paul Haggis e Valeria Bruni Tedeschi.



Miglior regista è Erik Skjoldbjaerg per la serie norvegese "Occupied", mentre il migliore attore è Rami Malek per "Mr. Robot". Il premio per la migliore sceneggiatura è andato a Peter Bowker per "Capital", mentre "Deutschland 83" di Edward Berger e Samira Radsi vince il premio speciale della giuria.



La giuria di ragazzi ha eletto "Mr. Robot" miglior serie tv young, mentre l'Excellence Award Produzione Kids & Teens è anadato a Iginio Straffi e l'Excellence Award Kids & Teens a "Cartoon Saloon".



Premio speciale alla migliore sceneggiatura per Francesco Scardamaglia per "1992"; menzione speciale alla serie "Una casa nel cuore"; premio L.A.R.A. per il miglior attore e attrice nelle serie e miniserie edite 2014/2015 a Guido Caprino ("1992") e Anita Caprioli ("La strada dritta").



Il premio Carlo Bixio per la migliore sceneggiatura originale di fiction è andato a "Strangers" di Alessandra Pomilio; la targa Siae "Idea d'Autore" ex aequo a "Miranda & Io" di Gianluca Argentero e "In caso di incendio" di Francesco Caronna.