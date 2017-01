RomaFictionFest, tutti i premi: Capotondi migliore attrice, trionfa lo svedese "Midnight Sun"

Si è conclusa la decima edizione del RomaFictionFest , con la direzione artistica di Giuseppe Piccioni. La giuria presieduta da Richard Dreyfuss e composta da Annabel Scholey, Umberto Contarello, Lorenzo Richelmy, Paola Turci ha premiato Cristiana Capotondi come migliore attrice, per l'interpretazione nella serie "Di padre in figlia". Mentre il noir scandinavo "Midnight Sun" ha conquistato i premi per la migliore serie tv, regia e sceneggiatura.

"Midnight sun" è stata creata dagli autori della serie scandinava "The Bridge", Måns Magnus Mårlind e Björn Stein. Il premio speciale della giuria è andato invece al britannico "National Treasure", creato da Jack Thorne, che ha ottenuto anche il riconoscimento per il miglior attore a Robbie Coltrane.



La Capotondi parlando del suo ruolo nella serie diretta da Riccardo Milani, su soggetto di Cristina Comencini, ha commentato il premio: "Sono felice e onorata di ricevere questo premio. D'i padre in figlia' racconta la storia di molte donne che hanno cercato la propria realizzazione non accontentandosi di ciò che la società poteva offrirgli. E' la storia di una pacifica e profonda emancipazione femminile che, al di là di ogni ideologia, porta la donna al centro della nostra società. Sono onorata di aver incarnato una di queste donne e spero che per molte altre donne questo personaggio possa essere di ispirazione così come lo è diventato per me. Ringrazio la giuria e il presidente Giuseppe Piccioni per questa gioia pre natalizia che mi hanno voluto regalare".



I premi all'eccellenza sono andati all'attore americano Richard Dreyfuss, a Dustin Lance Black, all'attore italiano Marco Giallini, al produttore Rosario Rinaldo e per la sezione Kids & Teens a Enzo D’Alò. Tra i riconoscimenti speciali, il premio Francesco Scardamaglia per la migliore sceneggiatura di una fiction italiana edita va ad Antonio Manzini e Maurizio Careddu per "Rocco Schiavone" (Prodotto da Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film).



La manifestazione è promossa da Associazione Produttori Televisivi, prodotta da Fondazione Cinema per Roma, sostenuta da Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, con la direzione artistica del regista Giuseppe Piccioni.