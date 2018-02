Roma, via altalene e scivoli da un parco: ora i bimbi giocano con la terra

"E ora? I bambini li facciamo giocare con la terra, insieme ai topi", protesta una mamma. Nel parco di via Sabotino a Roma tutte le giostrine con cui si divertivano i più piccoli sono state rimosse. "Sono venuti e ci hanno tolto tutto", raccontano i genitori a Striscia la Notizia.



"Hanno rimosso i giochi perché dicono che sono pericolosi, ma vogliamo sapere qual è il programma, perché li devono rimettere", spiegano gli abitanti della zona. Vincenzo Renzi del Codacons afferma di aver già inviato una diffida al Comune e al Municipio per "il ripristino di strumenti idonei per i bambini".