Roma Fiction Fest 2016 al via con Richard Dreyfuss presidente di giuria

Tutto pronto per il RomaFictionFest, che animerà la capitale dal 7 all'11 dicembre. Dieci i titoli in concorso, valutati da una giuria presieduta dalla star americana Richard Dreyfuss. I giurati sono invece Annabel Scholey, Umberto Contarello, Lorenzo Richelmy e Paola Turci. Direttore artistico della manifestazione è il regista Giuseppe Piccioni, mentre come madrina è stata scelta la giovane attrice Matilda De Angelis ("Veloce come il vento").