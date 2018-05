Roma, dopo Spelacchio ecco la Lupa Capitolina

Un'opera floreale raffigurante la Lupa Capitolina, realizzata dal Servizio Giardini del Comune di Roma, è apparsa di fronte all'Altare della Patria di Piazza Venezia, proprio dove a Natale era stato posto l'albero Spelacchio. Peccato che però l’opera non sia propriamente riuscita e che abbia già generato numerose critiche da turisti e abitanti della Capitale che non la considerano fedele al simbolo per eccellenza della romanità. Mr Neuro per Striscia La Notizia parla con il critico d’arte Achille Bonito Oliva che sentenzia: “Quell’opera non serve a Roma che è già piena di bellezze così com’è, in realtà per me raffigura una lupa mannara che sta avvelenando Romolo e Remo. Potevamo evitarla”.