Rocco Siffredi è tornato sull'Isola dei Famosi con una proposta indecente: la naufraga prescelta è Samantha De Grenet che dovrà restare con il pornodivo per mezz'ora in Palapa. Successivamente Alessia Marcuzzi comunica al resto del gruppo che Rocco resterà in Honduras una settimana e sarà loro ospite. Ecco il video.