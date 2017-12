Rocco Siffredi: "Le mie dimensioni sono tutte naturali, niente creme truffa"

Sulle dimensioni di Rocco Siffredi non si scherza. E tanto meno si fanno delle truffe . Il re dell'hard, insieme alla Iena Filippo Roma , ha smascherato una società che vendeva una crema per ingrandire le dimensioni del pene. La crema veniva venduta su un sito che riportava una falsa intervista a Rocco nella quale raccontava che prima di usare la pomata era poco dotato.

Tutto nasce da un sito che vende una crema che farebbe aumentare considerevolmente le dimensioni del membro. E per convincere la gente ad acquistarla lo stesso sito pubblica un'intervista a Rocco nel quale lui racconta come all'inizio della carriera avesse difficoltà di erezione e si sentisse a disagio per le proprie dimensioni non proprio lusinghiere. Difficoltà tutte superate grazie alla crema miracolosa.



Tutto falso, dall'intervista alle proprietà della pomata. Intercettato da Filippo Roma, Rocco ha prima smentito le voci sulla sua virilità deficitaria e la veridicità dell'intervista, dopodiché ha voluto andare alla caccia dei responsabili. Tra un prestanome e l'altro e un presunto titolare dell'azienda che si rifiuta di incontrare Siffredi e nega ogni responsabilità, la vicenda è ancora aperta, nonostante una denuncia alla polizia postale. Quindi il servizio si chiude con un appello di Rocco: "Fate l'amore con quello che avete, non date soldi a questi truffatori".