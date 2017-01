27 marzo 2015 Rocco Siffredi e l'intimità con la moglie: "Non abbiamo ancora toccato quel tasto" Silvia Toffanin sabato 28 marzo alle 16.30 su Canale 5 a Verisismo accoglierà in studio le gemelle Donatella, vincitrici del reality, e i finalisti. L'attore hard si confessa in collegamento da Budapest Tweet google 0 Invia ad un amico

12:00 - Grande reunion dei protagonisti dell'Isola dei famosi sabato 28 marzo alle 16.30 su Canale 5 in esclusiva a "Verissimo". Silvia Toffanin accoglierà in studio le gemelle Donatella, vincitrici del reality, e i finalisti . Atteso il ritorno in studio anche di Alvin che ha superato brillantemente la prova di inviato. Rocco Siffredi in collegamento da Budapest confessa: "Intimità con mia moglie? Non abbiamo ancora toccato quel tasto".

"Adesso sto un po' meglio, ma tornato dall'Isola sono stato male. Ero debole, mangiavo e stavo male di stomaco in continuazione. Neanche 30 giorni di seguito di set mi hanno debilitato così", racconta Siffredi in collegamento dalla sua casa di Budapest. Proprio a causa delle sue condizioni fisiche, Rocco non è potuto essere in studio.



Alla Toffanin che gli chiede se veramente abbandonerà il mondo dell'hard, Rocco risponde: "Sì, come attore non mi vedrete mai più sul set ma, devo dire che il mondo del porno mi ha dato moltissimo, per cui resterò nella produzione dei film". Infine, parlando della ritrovata o meno intimità di coppia con la moglie Rosza, Rocco, con molta autoironia, confessa: "Non abbiamo ancora toccato quel tasto. Mia moglie dice che vorrà affrontare quell'argomento quando sarò tornato ai miei livelli di forma fisica".



Inoltre, direttamente dalla soap "Il Segreto", saranno a Verissimo Leon Castro (Antonio Mourelos) e Mauricio Godoby (Mario Zorrilla). Su www.verissimo.mediaset.it contributi inediti e imperdibili immagini del backstage delle puntate.