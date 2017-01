Rocco Siffredi, casting per un reality a luci rosse

Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, Rocco Siffredi aveva deciso di dire addio per sempre al mondo del porno. Il re dell'hard è quindi pronto a lasciare lo scettro ai giovani talenti e su Facebook ha lanciato i casting per il suo nuovo reality show a luci rosse: "La produzione sta per cominciare, ci saranno ragazze da tutto il mondo. Mandate foto e video, perché devo vedervi e capire come siete. Ci sarà da divertirsi".