Rocco Siffredi, ospite di Sivlia Toffanin a Verissimo, racconta la sua breve, ma intensa settimana all'Isola Dei Famosi. Durante questa seconda esperienza in Honduras ha stretto amicizia con Raz Degan e ha scovato varie strategie di gruppo. Proprio in merito al modello israeliano dice: "Mi ha confidato che nella sua vita ha amato solo Paola Barale". Assieme a lui, in studio, anche Giulia Calcaterra che afferma: "Secondo me vincerà Eva".