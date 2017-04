Rocco Siffredi a Domenica Live: videosorpresa per la sua musa Malena

Sopravvissuta alla grande dall'Isola Dei Famosi, un'esperienza altrettanto forte come quella della pornostar, Malena racconta come è riuscita ad entrare nell'harem artistico di Rocco Siffredi, il principe dei porno-attori italiani: "Ho mandato una lettera e delle foto, lui all'inizio mi ha risposto e contattato diverse volte. Poi, ad un certo punto, non l'ho sentito più, fin quando mi è arrivata una sua nota vocale, in cui mi chiedeva di raggiungerlo a Budapest per la sua nuova produzione. Così, è cominciato tutto". Intervistata a Domenica Live da Barbara D'Urso, la trentaquattrenne di Gioia Del Colle, anche fervente attivista politica per il PD, è stata sorpresa da un video-mesaggio proprio di Siffredi, una dichiarazione d'amore umana e artistica nei suoi confronti: "Grandissima Malena, sull'Isola ti ho vista sofferente, ritorna qui da me, da noi ragazzi dell'Accademia. Se decidi di farlo, noi qui ti adoriamo e ti accogliamo a braccia aperte. Se, però, scegli di non voler più fare film hard, allora noi da qui saremo i tuoi più grandi fan".