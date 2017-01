Rocco Pietrantonio: "Con Claudia Boldi è finita, ho dormito in auto"

12:34 - Si è fatto conoscere ad "Amici" nel 2004 e l'anno seguente a "Uomini e Donne", dopo la partecipazione a qualche film Rocco Petrantonio ha fatto parlare soprattutto per le sue storie d'amore. Con Lory Del Santo prima e Claudia Boldi, nipote di Massimo, poi. Con quest'ultima si è sposato e ha anche una figlia ma il matrimonio, come racconta al settimanale "Chi" è naufragato: "Ho dormito in macchina e fatto la barba in stazione".

Rocco racconta la storia d'amore con Claudia: "L'ho conosciuta nel peggiore momento della mia vita: avevo perso mio padre, la mia guida, il mio tutto. Incontro Claudia, conosco i suoi e sento di nuovo il calore di una famiglia. Ci innamoriamo: lei resta incinta e io decido di sposarla perché sono all'antica, perché mio padre Francesco avrebbe voluto così".



E sottolinea che il suo non è mai stato un legame di interesse: "No, ci siamo amati a prescindere dallo status sociale. Claudia sapeva che io non avevo un euro in tasca: da mio padre avevo ereditato anche i debiti, ma io lo adoravo lo stesso. Comunque io ho amato Claudia, non 'la Boldi'...".



Tra loro però le cose cominciano a scricchiolare subito dopo il parto: "Otto mesi fa il nostro rapporto si è trasformato. Non ci siamo più cercati. L'amore si è trasformato in affetto. Così, questo autunno ci siamo detti: 'Mettiamo fine a questa farsa'. Me ne sono andato di casa: quattro giorni in giro per Milano da solo, perché in questi due anni di 'isolamento' avevo perso tutti i miei amici".

Per Rocco non sono stati momenti facili ma ha tanta voglia di ricominciare: "Ripartirò da zero, per dare da mangiare alla mia bimba e per inseguire il sogno: quello di fare l'attore. Mi creda, io sono bravo. E sognare, sognare fino alla morte, non è reato. Certo, di sogni non si vive: vorrà dire che, aspettando l'opportunità, troverò qualsiasi lavoro per garantire un futuro a Mia".