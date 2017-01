23 gennaio 2015 Roby Facchinetti cade dal palco, paura durante le prove di "The Voice" Il figlio Francesco e il cantante dei Pooh sono i nuovi coach. Roby si è fratturato tibia e polsi, per lui 40 giorni di prognosi: "E' stato operato e ora sta bene" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:29 - Se l'è cavata con due fratture, al polso e alla tibia, anche se inizialmente il figlio Francesco aveva detto che "non si era fatto nulla". Roby Facchinetti è caduto dal palco durante le prove di "The Voice" e Francesco sui social ha raccontato la disavventura. "Diciamo che ha voluto iniziare col botto - scrive Francesco - Ci vediamo in TV. FORZA PAPA', il TeamFach ha bisogno del suo capitano".

Sempre su Facebook Francesco ha sottolineato: "Ci tengo a spiegare cosa è successo prima che partano versioni fantasiose sull'accaduto. Ieri eravamo alle prove di The Voice. Durante un'esibizione mio padre è caduto in una botola di fianco al palco. E' stato soccorso e lo abbiamo portato in ospedale. Credevamo non si fosse fatto niente ma, purtroppo, ha avuto delle lesioni al polso e alla gamba. Oggi è stato operato immediatamente alla tibia e ora sta bene. Nella sfortuna poteva andare molto peggio".



Francesco tra l'altro, via Twitter, è sembrato persino preoccuparsi più degli altri che di papà. Si è infatti scusato con tutti perché le prove erano state sospese, ma siamo sicuri che il povero Roby non lo ha certo fatto apposta...