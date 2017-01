Robin Wright soddisfatta del toyboy: "Non ho mai goduto così tanto"

14:21 - Momento d'oro per l'attrice Robin Wright, sia sul fronte lavorativo che su quello privato. La protagonista di "House of Cards" riscuote infatti successo non solo in tv ma anche... sotto le lenzuola. Il matrimonio con Sean Penn è finito da qualche anno e l'attrice è felicissima al fianco di Ben Foster, di 14 anni più giovane. "Forse non è un commento da signora; ma non ho mai riso, letto e goduto così tanto come con Ben" ha confessato a Vanity Fair.

"Non sono mai stata più felice nella mia vita come adesso. Riesce a tirare fuori il meglio di me, c'è così tanto da imparare. L'amore è una possibilità infinita, così come la vita" ha continuato l'attrice.



E sul divorzio da Sean Penn, ufficializzato nel 2010 dopo i continui tradimenti di lui, confessa "ho troppo rispetto per Sean e per i nostri due straordinari figli per dare in pasto all'opinione pubblica le nostre gioie e i nostri dolori. Credo che io e Sean non solo abbiamo messo al mondo dei figli stupendi, ma durante la relazione abbiamo anche imparato ad amare nel modo giusto... per la volta successiva".