Robin Wright: "Con Kevin Spacey eravamo colleghi ma non lo conosco fuori dal set"

Sul piccolo schermo è il marito-presidente americano, nella vita privata lei giura di non frequentarlo e di conoscerlo poco. Robin Wright, la Claire Underwood di "House of Cards", rompe il silenzio su Kevin Spacey. Dopo lo scandalo per le molestie sessuali, l'attore è stato cacciato dalla serie, e la partner ne parla per la prima volta in un'intervista alla Nbc: "Siamo rimasti tutti sorpresi e rattristati".