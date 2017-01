17 febbraio 2015 Robin Williams, show televisivo vuole ricostruirne la morte: il web insorge "Autopsy", serie di documentari in onda sull'emittente inglese Channel 5, vuole dedicare un documentario al suicidio dell'attore, ma è polemica Tweet google 0 Invia ad un amico

15:37 - Fan di Robin Williams in rivolta sui social network dopo la notizia che l'inglese Channel 5 ha intenzione di dedicare alla morte dell'attore una puntata di “Autopsy”, la serie di documentari che ricostruiscono le ultime ore di vita delle celebrità. Secondo il “The Mirror”, Williams sarà interpretato dall'attore francese Alain Poudensan, noto anche per la sua carriera nel porno. La famiglia della star, morta lo scorso 11 agosto, non approva.

La scelta di Poudensan - che è uno dei sosia storici della star hollywoodiana, ma anche una pornostar nota con lo pseudonimo di Alain L'Yle - è solo uno dei motivi che hanno fatto infuriare i fan sul web: molti ritengono che realizzare uno show che racconti la morte dell'attore, suicidatosi a 63 anni solo pochi mesi fa, sia indelicato.



Anche i parenti, già spaccati dalla lotta per accaparrarsi dell'eredità, fanno invece fronte comune contro lo show televisivo: “Sua moglie e la famiglia sono assolutamente costernati dal fatto che qualcuno sia pronto a speculare sulla morte di Robin in modo così grottesco. I produttori dovrebbero vergognarsi”, ha detto un amico di famiglia al Daily Mail.



Autopsy in passato ha raccontato le morti premature di Michael Jackson, Elvis Presley e Whitney Houston. Ora toccherebbe al premio Oscar di Al di là dei sogni, che si impiccò nella sua casa, vittima della depressione e dell'ansia e forse della demenza dei corpi di Lwey, una malattia neurodegenerativa che crea allucinazioni, riscontrata dopo l'autopsia. L'esame aveva escluso assunzione di alcol e droga, mentre secondo quanto rivelato dalla moglie Susan Schneider, Williams prima di morire aveva scoperto da poco di avere i primi sintomi del morbo di Parkinson.