Roberto Farnesi, morsi e palpatine con la giovane fidanzata

Morsi e palpatine sul pedalò, baci e tenerezze in spiaggia. Roberto Farnesi è innamoratissimo della fidanzata Lucya Belcastro , sexy studentessa 21enne. L'attore 46enne, protagonista della serie tv " Le tre rose di Eva ", ha trascorso le vacanze a Porto Cesareo e come mostrano gli scatti pubblicati da " Settimanale Nuovo " c'è molto feeling con la nuova fiamma. Nonostante i 25 anni di differenza.

"Mi mantengo giovane con l'amore di Lucya - racconta al settimanale - anche tra i miei genitori c'era una differenza di età di venticinque anni e a casa questo non è mai pesato. Anzi, sono cresciuto in una famiglia bellissima". Lucya è una studentessa di Lingue, toscana come Farnesi. I due si sono conosciuti a una cena a casa di amici e da allora non si sono più lasciati. Un colpo di fulmine che ha superato anche la prova dell'estate.